Espanha. Quatro crianças morrem em incêndio em Vigo

Quatro crianças morreram e oito pessoas ficaram feridas, na sequência de um incêndio que aconteceu, esta quarta-feira, num edifício residencial em Vigo, na Galiza, informaram as autoridades espanholas.

As quatro crianças tinham entre nove e 14 anos. Para além ds mortos, 15 pessoas foram assistidas no local, sendo que nove foram encaminhadas para vários hospitais de Vigo para tratamento de queimaduras e inalação de fumo. Destas, três estão em estado grave, incluindo um menor. Um dos bombeiros também teve de ser assistido.

Segundo o jornal El Mundo, o incêndio poderá ter sido intencional e ter começado no rés-do-chão do imóvel . A Polícia Nacional investiga já o caso. Os moradores desconfiam de um inquilino que foi despejado do prédio por ter “ateado fogo no quinto andar do prédio”, no final de agosto.

O fogo foi extinto pelos Bombeiros de Vigo, após três horas de combate às chamas. No prédio, moravam 30 pessoas e nove delas foram já transferidos para o abrigo municipal Marqués de Valterra, avança o jornal El Faro de Vigo.

Vários psicólogos do Colégio Oficial de Psicologia da Galiza, especializados em emergências graves, foram destacados.

Os moradores do bairro de Travessias já fizeram várias reclamções, queixando-se de insegurança. Apesar de já terem contactado a polícia, as condições de insalubridade em algumas casas continua. Algumas destas estão ocupadas, segundo fontes do bairro, por pessoas toxicodependentes e que se “dedicam ao roubo com violência”.