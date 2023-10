Erdogan está a negociar com Hamas libertação de reféns israelitas

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lançou um processo de negociações com o movimento islamita palestiniano Hamas para conseguir a libertação dos reféns israelitas sequestrados pelo grupo, indicou esta quarta-feira uma fonte oficial.

"Eles estão a negociar para obter a libertação dos reféns", declarou esta fonte, citada pela agência de notícias francesa AFP, confirmando uma informação da estação de televisão privada Habertürk.

Tradicionalmente próximo do Qatar, Erdogan manteve hoje conversações com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e com o presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, informou a agência oficial Anadolu.

Em nome da Turquia, "estamos prontos para fazer tudo o que estiver no nosso poder", incluindo conduzir "uma mediação" e uma "arbitragem justa", para afastar rapidamente o cenário de conflito na região, declarou o chefe de Estado turco, citado pela Anadolu.

Apesar de uma aproximação iniciada há vários meses com Israel, Erdodan acusou hoje este país de "não se comportar como um Estado" na Faixa de Gaza, onde o exército israelita vem lançando numerosos ataques e ameaça com uma operação terrestre.

Segundo o Governo israelita, quase 150 pessoas foram sequestradas em Israel pelo Hamas, que ameaçou na segunda-feira executar reféns como retaliação ao número crescente de ataques israelitas à Faixa de Gaza.

O Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, lançou a 07 de outubro um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de 'rockets' e a incursão de rebeldes armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas naquele território palestiniano, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".