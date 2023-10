Egito terá alertado Israel para "ataque de larga escala" três dias antes da ofensiva do Hamas

O Egipto terá alertado Israel, três dias antes de o Hamas lançar uma ofensiva contrao Estado hebraico por ar, terra e mar, de que estaria iminente um "ataque de larga escala" ao país.

A informação foi adiantada aos jornalistas norte-americanos pelo congressista republicano, Michael McCaul, líder do Comité de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes.

"Isto é um ato de terrorismo inaceitável. Ouvimos da administração [dos EUA] que terá havido uma falha dos serviços de informação [israelitas] também, ouvimos que o Egito informou Israel três dias antes de que um evento como este poderia acontecer, sabemos que isto pode ter sido planeado há um ano", explicou McCaul, após um briefing à porta fechada no Congresso dos EUA.

Na segunda-feira, dois dias depois de o Hamas ter iniciado os ataques a Israel e de o Estado hebraico ter respondido com bombardeamentos à Faixa de Gaza e operações no terreno para eliminar militantes infiltrados em Israel, alguns media norte-americanos já tinham indicado que o Egito teria alertado as autoridades para esta possibilidade.

Desde sábado, já morreram pelo menos 1.200 israelitas, entre soldados e civis, e 1.100 palestinianos na Faixa de Gaza, segundo os últimos balanços oficiais.