U2 muda letra de canção em homenagem às vítimas do festival atacado pelo Hamas

Os U2 surpreenderam quem foi assistir ao concerto em Las Vegas, no The Sphere, este domingo à noite. A banda irlandesa prestou homenagem a quem não sobreviveu ao ataque do Hamas no festival SuperNova, em Israel, que fez pelo menos 260 mortos.

Bono, vocalista da banda, admitiu que “à luz do que aconteceu em Israel e em Gaza, uma canção sobre a não-violência parece um tanto ridícula, mas as nossas orações sempre foram pela paz e pela não-violência".

O artista convidou o público a cantar uma das músicas mais conhecidas dos U2: Pride (In the Name of Love). A música é inspirada no assasinato de Martin Luther King Jr., a quatro de abril de 1968 e também em outras pessoas que foram ativistas pela paz, como John Lennon ou Ghandi.

Na música original, dedicada ao líder dos direitos civis dos EUA, ouve-se: “Na manhã seguinte, 4 de abril, um tiro ressoa no céu de Memphis. Finalmente livres, eles tiraram a sua vida, eles não conseguiram tirar o seu orgulho.”

Já neste concerto, o cantor ajustou a letra da música para: “De manhã cedo, 7 de outubro, o sol está a nascer no céu do deserto. Estrelas de David, eles tiraram-lhes a vida, mas não conseguiram tirar-lhes o orgulho.”