Números de mortos em guerra Israel-Hamas sobe para 1.600

No quarto dia do conflito, o número de mortos continua a aumentar. Depois de uma noite de bombardeamentos, o número oficial aponta, esta terça-feira, para mais de 900 israelitas mortos e 700 palestinianos, incluindo 140 crianças. Milhares de pessoas continuam também feridas.

Segundo a Al-Jazeera, as forças israelitas atacaram a Faixa de Gaza, onde vivem pelo menos 2,3 milhões de pessoas, com mais de 200 ataques via aérea.

Os bombardeamentos aconteceram depois de Israel ter anunciado um "cerco total" a Gaza , incluindo a proibição de entrada de alimentos e combustível e ainda o corte de eletricidade.

Foram ainda encontrados 1500 corpos de militares do Hamas em território israelita. Até aqui, o exército falava de mil combatentes palestinianos infiltrados.

Também segundo a ONU, mais de 187 mil pessoas foram deslocadas na Faixa de Gaza e espera-se que o número aumente.