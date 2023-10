Líder do Irão nega envolvimento do país no ataque do Hamas a Israel

O 'ayatollah' Ali Khamenei, a autoridade máxima do Irão, negou esta terça-feira que o seu país tenha estado por trás do ataque lançado no sábado pelo Hamas contra Israel, mas reforçou o apoio iraniano aos palestinianos.

"Apoiantes do regime sionista e outros têm espalhado rumores nos últimos dois, três dias, incluindo que o Irão estaria por trás desta ação. Estes rumores são falsos", disse o ayatollah Khamenei num discurso numa academia militar.

Outras autoridades iranianas já haviam rejeitado na segunda-feira as acusações de envolvimento iraniano na preparação do ataque do Hamas, um movimento que Teerão defende abertamente há muitos anos, mesmo que as suas relações tenham vivido altos e baixos.