Israel. Ministério dos Negócios Estrangeiros defende regresso à via diplomática com ONU e países árabes

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, defende o regresso à via diplomática, com um "diálogo mais aprofundado" que inclua ONU e países árabes, depois do ataque do Hamas contra Israel.

Num balanço da reunião extraordinária de emergência dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), João Gomes Cravinho frisou que os 27 Estados-membros reconheceram a necessidade de ser encontrado "o caminho de regresso à via diplomática".

"É fundamental que logo que possível se volte a falar com as Nações Unidas. O secretário-geral António Guterres fez uma intervenção muito equilibrada que pode ser a base para o regresso à via diplomática", frisou, numa mensagem de vídeo divulgada na rede social X (antigo Twitter).

O chefe da diplomacia portuguesa sublinhou também que é necessário um "diálogo muito mais aprofundado com outros parceiros de diversas partes do mundo, incluindo muito especialmente os países árabes".

João Gomes Cravinho acrescentou que tem vindo a falar com diversos ministros dos Negócios Estrangeiros, como do Egito, Jordânia e Israel.

"Estamos concentrados em encontrar uma forma de restabelecer a via diplomática para a resolução da situação que atualmente se vive", garantiu.

Na reunião extraordinária de emergência dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Mascate, Omã, os 27 manifestaram também uma "condenação inequívoca dos ataques terroristas" do Hamas, bem como o "reconhecimento que Israel tem o direito de se defender e de eliminar a fonte da ameaça, naturalmente dentro do respeito pelo direito internacional humanitário", sublinhou o ministro português.