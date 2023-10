Israel anuncia "ofensiva total" contra Faixa de Gaza sem restrições

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou esta terça-feira a preparação de uma "ofensiva total" contra a Faixa de Gaza que alterará totalmente a situação no terreno, mas sem fornecer detalhes.

"Levantei todas as restrições. Recuperámos o controlo da fronteira e vamos passar para uma ofensiva total", disse Gallant durante uma reunião com militares israelitas e tropas de elite perto da fronteira com Gaza.

"Lutaram com grande valentia. Viram contra quem combatemos, contra animais humanos", disse o ministro, ao caracterizar os combatentes do Hamas como o "Estado Islâmico" de Gaza.

"Devido à vossa heroica ação, tereis o direito de alterar a realidade aqui. Vereis a transformação. O Hamas quis uma mudança, e vai mudar 180 graus em relação ao que pensavam. Vão arrepender-se desse momento. Gaza nunca voltará a ser o que era", prometeu Gallant.

"Não podem ser assassinadas crianças israelitas no campo e permitir que o Hamas continue a existir. Levantei todas as restrições: quem combater contra nós será morto, e usando todos os meios", insistiu o ministro.