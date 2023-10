Inundações provocam 14 mil deslocados no sul de Myanmar

Mais de 14.000 pessoas foram deslocadas e linhas ferroviárias interrompidas devido às inundações no sul de Myanmar, segundo a agência noticiosa Associated Press. Até ao momento, as autoridades não avançaram com qualquer número de mortos.

Os territórios mais afetados são Yangon, Bago e Mon, no sul do país. Bago é a região com o cenário mais grave, onde estão 36 campos de refugiados para acolher vítimas. Já em Mon, a região a leste de Bago, mais de 1000 pessoas estão abrigadas em três campos de socorro.

O jornal Eleven Myanmar avança que o nível das águas está, pelo menos, 124 centímetros acima do nível considerado perigoso. O mesmo órgão de comunicação social avança também que trabalhadores humanitários e moradores afirmam que esta é uma das piores inundações em 60 anos na região de Bago, e que há pessoas presas nas suas casas.

As autoridades estão a distribuir água e alimentos e a prestar ajuda. Abrigos temporários estão a ser montados em estabelecimentos de ensino e religiosos.

Todos os anos, Myanmar é atingido por chuvas fortes entre junho e outubro. As autoridades afirmam que estas cheias foram causadas pelo transbordo do rio Bago, fruto destas chuvas.

Em agosto deste ano, cinco pessoas morreram e aproximadamente 48 mil foram deslocadas devido a cheias no sul e leste do país. O país foi também atingido pelo ciclone Mocha, em maio, onde o número de vítimas é mais incerto: as autoridades militares apontaram para, no mínimo, 145 mortes, enquanto o Governo de Unidade Nacional indicou 463.