'Fit for 55'. UE fecha estratégia de redução de emisões poluentes

A União Europeia (UE) adotou os últimos dois pacotes da estratégia ambientalista 'Fit for 55', a diretiva sobre energia renovável e o regulamento relativo a combustíveis no setor da aviação.

Com a adoção das duas últimas peças legislativas, a UE tem agora objetivos climáticos juridicamente vinculativos que abrangem todos os setores-chave da economia.

O bloco europeu tem objetivos definidos em matéria de energias renováveis e de eficiência energética e irá eliminar progressivamente os novos veículos poluentes até 2035, aumentando simultaneamente as infraestruturas de carregamento e a utilização de combustíveis alternativos nos transportes rodoviários, marítimos e aéreos.

A estratégia 'Fit for 55', proposta no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, prevê a redução das emissões de gases poluente em pelo menos 55% até 2030, face aos níveis de 1990.