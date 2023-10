Biden "está com Israel" e acusa Hamas de usar palestinianos como "escudos humanos"

O Presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, garante que o país "está com Israel" no conflito contra a "brutalidade" do Hamas.

"Há momentos nesta vida em que o mal puro é lançado neste mundo. As pessoas de Israel viveram um momento assim este fim de semana. O ato do Hamas foi de puro mal", começou por dizer Joe Biden, num discurso a partir da Casa Branca.

Joe Biden refere que o "Hamas não representa o direito do povo palestiniano à sua dignidade e à a autodeterminação" e acusou o grupo islâmico de usar o povo como "escudos humanos".

"Pais massacrados para proteger as suas crianças em Israel. Relatos perturbadores de bebés mortos. Mulheres violadas e exibidas como troféus. Famílias mortas. E milhares de feridos, a carregar consigo as marcas e o trauma do que experienciaram", enumerou o Presidente norte-americano, referindo que, entre as vítimas e reféns, encontram-se vários norte-americanos.

"É terrorismo. Infelizmente, para o povo judeu isto não é novo. Este ataque trouxe memórias dolorosas de antissemitismo e do Holocausto", realçou, também.