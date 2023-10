Banned Book Mobile Tour. Digressão de livros proibidos nos EUA vai percorrer o país

Como parte de uma iniciativa liderada pela New Republic, os livros vão ser distribuídos pelos Estados Unidos da América (EUA) para espalhar a consciência sobre a censura literária e a liberdade na leitura, segundo avança o The Guardian.



A proibição de livros nas escolas públicas tem aumentado nos EUA, aumentando 33% durante o ano letivo de 2022-2023, de acordo com um novo estudo da PEN America. O estado da Flórida ultrapassou o Texas como o estado com o maior número de títulos retirados das prateleiras e é responsável por pouco menos de metade das proibições nacionais. Esta censura tem como alvo materiais que tratam temas como abusos físicos, agressões sexuais, raça e identidades LGBTQ+.

“O impacto da proibição de livros está a piorar”, disse Suzanne Nossel, diretora executiva da PEN America, num comunicado de imprensa. “Mais crianças estão a perder o acesso aos livros.”

A New Republic fez parceria com organizações como a House of SpeakEasy e a American Federation of Teachers para a tour do bookmobile e espera usá-la como uma forma de lutar contra a censura. Os organizadores planeiam distribuir 20.000 livros enquanto passam por Estados como Flórida, Virgínia, Missouri e Kentucky – uma rota escolhida para se alinhar com os dados recentes da PEN.

“A literatura não deveria ser um privilégio”, afirmou Erin Cox, produtora executiva do House of SpeakEasy. “Deve ser algo a que todos possam ter acesso.”