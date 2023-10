Balanço de mortos ultrapassa os 1.800. Hamas ataca Ashkelon, na fronteira com Gaza

O brigadeiro-general das Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmou esta terça-feira que já há mais de mil mortos confirmados desde que o Hamas lançou uma ofensiva contra o Estado hebraico por ar, terra e mar na madrugada de sábado.

Em conferência de imprensa, Dan Goldflus destacou que "os últimos quatro dias foram muito difíceis" para a população israelita, e adiantou que o Exército está a enfrentar "um inimigo cruel".

"Infelizmente, [os militantes] conseguiram matar mais de mil pessoas, é simplesmente... não dá para imaginar."

Acredita-se que, entre os mortos do lado israelita, haja vários cidadãos de outras nacionalidades, mas Goldflus não quis especificar quais. O responsável também não disse qual a proporção de soldados ou elementos das IDF mortos desde o início da guerra. Há ainda a registar 3.400 feridos

Do lado palestiniano, o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza confirma pelo menos 830 mortos e 4.250 feridos.

As IDF continuam a bombardear o enclave palestiniano sob controlo do Hamas desde 2007. Segundo Israel, pelo menos 1.500 elementos do grupo apoiado pelo Irão já foram mortos. Entre eles poderá estar o ministro da Economia do Hamas.

O grupo de militantes islâmicos está entretanto a bombardear a cidade israelita de Ashkelon, a cerca de nove quilómetros da Faixa de Gaza, horas depois de o porta-voz do Hamas, Abu Ubaida, ter avisado os residentes que tinham até às 17h locais para abandonarem a área.

As sirenes também estão a soar em Telavive, a capital israelita. Segundo o jornal Times of Israel, há também foguetes a serem disparados a partir do Líbano.