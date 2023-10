TAP suspende todas as ligações aéreas para Telavive

A TAP anunciou esta segunda-feira que vai suspender todos os voos de e para a capital de Israel, Telavive, no contexto da guerra em curso no Médio Oriente.

Numa mensagem divulgada no seu site, a companhia aérea portuguesa indica apenas que todas as ligações aéreas para Telavive estão suspensas, sem indicar até quando a medida vai manter-se em vigor.

A informação surge depois de, no sábado, no rescaldo da ofensiva lançada pelo grupo de militantes islâmicos Hamas contra Israel, a TAP ter cancelado todos os voos para Telavive marcados para domingo e para esta segunda-feira.

Na mesma mensagem, a TAP indica que "os passageiros com voos marcados até final de outubro podem remarcá-los sem custos adicionais ou pedir o reembolso do valor".

O movimento islâmico Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, a operação “Tempestade al-Aqsa”, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Israel respondeu com a Operação Espadas de Ferro, sob a qual tem estado a bombardear a Faixa de Gaza, para além de ter lançado operações no sul para reaver o controlo das localidades hebraicas tomadas pelos militantes do Hamas e, já esta segunda-feira, uma operação no norte face a uma infiltração de elementos vindos do Líbano.

Ao início da tarde de hoje, o Exército israelita anunciou a imposição de um "certo total" a Gaza.

Mais de 700 pessoas já morreram em Israel desde o reavivar do conflito israelo-palestiniano. Em Gaza há já mais de 500 mortos.



[atualizado às 16h34]