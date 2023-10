Os serviços secretos israelitas "falharam redondamente" na prevenção de um ataque que poderia ser previsível, nos 50 anos do Yom Kippur, diz à Renascença o juiz conselheiro Mário Mendes.



O antigo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI) sublinha que, agora, é tempo de tentar resgatar o elevado número de reféns, nas mãos do Hamas, e a prioridade da Mossad será perceber para onde foram levados.

Qual será a prioridade da Mossad, na tentativa de resgatar com êxito os reféns levados pelo Hamas?

Suponho que, em primeiro lugar, eles estarão a tentar a localização das pessoas. Admito que não estejam todos no mesmo, no mesmo local. Em segundo lugar, e a partir do momento em que tenham conhecimento do local onde estão as pessoas, é fazer uma opção entre as duas que se colocam nestas situações: Saber se é através de uma tomada de reféns, tentar ir buscar as pessoas que foram raptadas.

Em operações cirúrgicas?

Sim. E os israelitas já tem conhecimento dessa técnica com êxito.

E qual é a alternativa?

A alternativa é a negociação. Eventualmente, eles já terem detido elementos relevantes do Hamas e fazerem a troca das pessoas. Mas não me parece que, neste momento, esta hipótese seja muito viável.

Tendo em conta, até, a quantidade de reféns tomados pelo Hamas...

Pois. Dada a quantidade e, por essa quantidade, dá-me a ideia de que eles não estarão no mesmo sítio, o que tornará tudo mais difícil uma tomada de reféns. É que teriam que ser todas ao mesmo tempo, não é?

Imagino que, nesta altura, a Mossad esteja, também, em contato muito apertado com os serviços secretos do Reino Unido, dos Estados Unidos, etc...para tentar obter mais informações.

Estão com certeza. Há cidadãos estrangeiros entre os reféns, e isso obriga a um contato multilateral.

Para concluir, ficou surpreendido com a concretização de um ataque surpresa desta dimensão, e numa data tão redonda quanto os 50 anos do Yom Kippur? Como é que Israel foi literalmente apanhado a dormir?

Eu suponho que há, de facto, uma falha grande das informações. Os serviços secretos israelitas têm a fama, e proveito, de serem extremamente eficazes na recolha de informação... que falhou, falhou redondamente nesta situação, pela circunstância da data ser marcante para ambas as partes, como por ter envolvido muitos meios, até meios marítimos.

O planeamento desta ação deve ter sido feito durante muito tempo. Admira-me que os serviços secretos (israelitas) tenham deixado de acompanhar qualquer situação deste tipo que poderia ser previsível para uma data destas.