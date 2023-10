Portugueses aguardam avião da Força Aérea para sair de Telavive

Um avião C-130 da Força Aérea Portuguesa está a caminho de Telavive e "tem chegada prevista a território israelita esta noite".

O voo de repatriamento deverá retirar "mais de 150 pessoas" de Israel, que está em estado de guerra após um ataque em larga escala do Hamas, avançou esta segunda-feira o Ministério da Administração Interna.

Ao que a Renascença apurou, já há vários portugueses no aeroporto de Telavive, à espera do voo de regresso a Lisboa, entre eles está Francisco Camarneiro, de 23 anos, que trabalha há dois como bailarino profissional em Israel.

Francisco estava com colegas de diferentes países em Ga'aton, no norte de Israel, e deslocou-se logo esta manhã também para o aeroporto. Saiu do norte às 4h30 para poder apanhar um comboio que o leva-se até ao aeroporto de Telavive, onde ainda se encontrava ao fim da tarde.

Em declarações à Renascença, explicou que em Ga’aton não sentiu qualquer tensão, só mesmo através das redes sociais. Quando chegou ao aeroporto de Telavive é que acabou por se sentir mais afetado pela tensão do conflito.

Segundo explicou, a pressão e o medo também levaram a que os colegas que estavam no norte de Israel se deslocassem também para o aeroporto, mesmo sem bilhetes.



Maria Rita Figueiredo, uma outra portuguesa de 16 anos, que se encontra no mesmo aeroporto, relatou esta tarde, à Renascença, que, ao chegar ao aeroporto “sem mais indicações”, teve ficar a aguardar no exterior, pois só poderia passar a segurança cinco horas antes do voo.

A jovem estuda em Israel, ao abrigo de um programa de intercâmbio internacional.