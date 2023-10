Partiu de Lisboa avião para recolher portugueses em Israel

Partiu de Lisboa o avião militar português para recolher cidadãos nacionais em Telavive. A informação é prestada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"A aeronave C-130 da Força Aérea Portuguesa já saiu do Aeródromo de Trânsito n.º 1 de Figo Maduro, em direção a Telavive. O voo fará uma paragem em Chipre, prevendo-se que possa estar na capital israelita ao final do dia de hoje", adianta o comunicado da diplomacia portuguesa.

A mesma nota adianta que "os cidadãos nacionais que solicitaram apoio para a saída do país já estão a ser contactados pelos serviços consulares. As condições de operação são dinâmicas e estão em avaliação permanente, tendo como objetivo final a retirada dos cidadãos nacionais que manifestaram interesse em sair do país".