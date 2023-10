Netanyahu: "Aguentem firmes, vamos mudar o Médio Oriente"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netayahu, disse esta segunda-feira que Israel vai "mudar o Médio Oriente" na sequência da ofensiva lançada pelo grupo islâmico Hamas a partir da Faixa de Gaza.

Numa conversa com autoridades do sul de Israel, o chefe do Governo hebraico disse que Israel "está apenas a começar" a sua contraofensiva e que "o que o Hamas vai experienciar vai ser difícil e terrível".

"A vossa liderança tem sido muito forte nestes dias difíceis. O Estado [de Israel] não deixará nenhuma pedra por revirar para vos ajudar. Peço-vos que aguentem firmes, porque vamos mudar o Médio Oriente", acrescentou Netanyahu, de acordo com um comunicado publicado no site oficial do Governo.

A conversa com representantes locais e regionais do sul de Israel, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, coincidiu com o anúncio das Forças de Defesa de Israel (IDF) de que já recuperou o controlo das localidades infiltradas por elementos do Hamas desde sábado.

O Exército adiantou, contudo, que é possível que ainda haja militantes do grupo terrorista presentes em território israelita.

Segundo um site de notícias israelita citado pelo Guardian, no domingo o primeiro-ministro israelita terá informado o Presidente dos EUA, Joe Biden, de que está a preparar uma invasão de Gaza por terra.

Segundo as autoridades israelitas, pelo menos 800 pessoas já morreram e 2.616 ficaram feridas desde sábado. Do lado palestiniano, as autoridades em Gaza indicam que o balanço de mortos já subiu para 560, a par de 2.900 feridos.

O Hamas continuava esta tarde a lançar foguetes contra o sul e o centro de Israel, sem registo de vítimas. Israel, por seu lado, continua a bombardear a Faixa de Gaza, com o chefe das IDF a anunciar hoje um "cerco total" ao enclave palestiniano, sob controlo do Hamas desde 2007, ano em que Israel impôs um bloqueio económico ao território.

No norte de Israel, prosseguem também combates entre as forças israelitas e indivíduos armados que terão atravessado a fronteira com o Líbano. Há soldados israelitas feridos e militantes abatidos, indicam os media locais.