Mais de 32,5 milhões de europeus só consegue fazer uma refeição adequada dia sim dia não, revelou o relatório anual da União Europeia (UE) sobre o Estado das Regiões e Cidades, elaborado pelo Comité das Regiões e divulgado esta segunda-feira.

O relatório aponta "a seca, as inundações e a invasão da Ucrânia" como os principais fatores que estão a agravar a crise alimentar, referindo a Bulgária como um dos países onde muitos cidadãos "só dispõem de meios financeiros para fazer um refeição adequada [com carne, frango ou peixe] dia sim dia não".

Neste caso, adianta que ascende a 22% o número de búlgaros que só conseguem fazer uma refeição adequada dia sim sai não.

O sumário do relatório divulgado hoje em Bruxelas, no âmbito da Semana Europeia das Cidades e Regiões, que decorre até quinta-feira, realça o papel das regiões e dos municípios na gestão das crises, considerando-as "fundamentais" em questões como o acolhimento e integração de deslocados, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia, que "provocou o maior fluxo de pessoas deslocadas jamais enfrentado pela União Europeia (UE)", com mais de 3,5 milhões de naturais daquele país espalhados por vários estados-membros.

Segundo o relatório, "das dez regiões da UE que acolhem o maior número de refugiados, cinco são da Polónia, quatro da Alemanha e uma da República Checa.

Do inquérito realizado nos vários países resultou a conclusão de que 83% dos órgãos de poder local (ou seja quatro em cada cinco municípios e regiões) estão prontos para contribuir para a reconstrução da Ucrânia, "através de ajuda material e financeira, de programas de geminação ou de intercâmbio de boas práticas".