Israel destaca tropas para a fronteira com o Líbano após "infiltração de suspeitos"

O Exército de Israel anunciou esta segunda-feira que destacou tropas contra uma alegada infiltração vinda do Líbano, com uma rádio local israelita a adiantar que a infiltração parece ter tido lugar na parte central da fronteira partilhada entre os dois países.

As tensões no norte de Israel continuam a escalar, numa altura em as forças israelitas continuam a combater elementos do Hamas que entraram em várias localidades do Estado hebraico a partir de Faixa de Gaza, na sequência do lançamento de foguetes contra Israel no sábado.

"Recebemos informações sobre a infiltração de uma série de suspeitos no território israelita a partir do território libanês", disse o Exército em comunicado. "Soldados das Forças de Defesa de Israel (IDF) foram destacados para a zona."

De acordo com a Rádio do Exército de Israel, a infiltração ocorreu perto de Adamit, que faz fronteira com as cidades libanesas de Aalma El Chaeb e Zahajra.

