Guterres critica ataque do Hamas e cerco a Gaza

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, admite estar profundamente “perturbado” com o anúncio de Israel, que diz que irá fechar totalmente o acesso à Faixa de Gaza.

Numa declaração rápida, de pouco mais de cinco minutos, António Guterres falou pela primeira vez deste o início do conflito. O alto responsável da ONU lembra que a “situação humanitária em Gaza já era muito crítica”, antes do ataque de sábado do Hamas contra Israel, e que tenderá a piorar com o confinamento decretado.

Guterres apela, por isso, a israelitas e palestinianos para permitirem o acesso do pessoal das Nações Unidas a Gaza. “A ajuda com a entrada de bens essenciais deve ser facilitada”, refere o secretário-geral, que lembra que é necessário deixar entrar alimentos e medicamentos.

Para fora, o secretário-geral das Nações Unidas deixou um “apelo à comunidade internacional para reunir esforços para a ajuda a Gaza”.