Balanço de mortos em Israel e Gaza ultrapassa os 1.300, há mais de 5.500 feridos

O balanço de mortos em Israel na sequência da ofensiva lançada pelo Hamas no sábado subiu esta segunda-feira para 800. O número foi adiantando pelo Ministério da Saúde hebraico, que adianta que há pelo menos 2.616 feridos.

Do lado palestiniano, de acordo com as autoridades em Gaza, estão confirmados 560 mortos, a par de 2.900 feridos, desde que Israel lançou a operação Espadas de Ferro em resposta aos ataques do Hamas por ar, terra e mar.

No norte de Israel, soldados israelitas continuam a combater elementos que se infiltraram em território hebraico vindos do Líbano, com os media locais a indicarem que há vários militares feridos e militantes mortos. Esta informação ainda não foi oficialmente confirmada. O ataque foi entretanto reivindicado pelas Brigadas al-Quds, o braço armado do movimento Jihad Islâmica.

Segundo a Reuters, ouve-se fogo de artilharia e troca de tiros na fronteira entre Israel e o Líbano, com a Rádio do Exército a indicar que os confrontos estão a ocorrer perto de Adamit, que faz fronteira com as cidades libanesas de Aalma El Chaeb e Zahajra.

Entretanto, prosseguem também os bombardeamentos da Faixa de Gaza, horas depois de o chefe das Forças de Defesa de Israel (IDF) ter anunciado um "cerco total" ao enclave palestiniano, que está sob controlo do Hamas e sob bloqueio económico de Israel desde 2007.

Os cerca de 2,3 milhões de residentes em Gaza dependem quase totalmente de Israel para obter combustível, energia elétrica, comida, água e medicamentos. Com este cerco, levantam-se questões sobre até que ponto está o Egito disposto a fornecer bens essenciais aos palestinianos através da sua fronteira com a Faixa de Gaza.