Número de mortos continua a subir. 600 em Israel e 370 em Gaza

Mais de 600 pessoas morreram em Israel na sequência do ataque surpresa que as milícias do Hamas iniciaram no sábado a partir de Gaza, segundo um publicação no Facebook do Governo israelita.

Entre os mortos estão pelo menos 44 soldados. A assessoria de imprensa acrescenta que mais de 100 pessoas foram sequestradas e mais de 2.000 ficaram feridas.

Do outro lado da fronteira, em Gaza, o número oficial de mortos subiu para 370 e o número de feridos subiu para 2.200, de acordo com o ministério da Saúde.

Cidadão americano desaparecido, diz pai



O pai de um cidadão americano de 23 anos confirmou que o seu filho está entre os desaparecidos depois do ataque a um festival de música no sábado.

Hersh Golberg-Polin, nascido na Califórnia e com dupla nacionalidade, norte-americana e israelense, mandou uma mensagem aos pais “Amo-vos” e “Sinto muito” enquanto o ataque acontecia, relatou o pai, Jonathan, ao Jerusalem Post.

Os Estados Unidos estão a trabalhar para verificar relatos de que vários americanos foram mortos em Israel, disse o secretário de Estado, Anthony Blinken, às televisões norte-americanas.

Blinken classificou o ataque como o pior desde a Guerra do Yom Kippur em 1973, “mas há uma diferença fundamental. Foi uma guerra de Estado para Estado, de país para país, de exército para exército. Este é um ataque terrorista massivo que está a abater civis israelitas nas suas cidades, nas suas casas.”

“Eles [os rebeldes do Hamas] estão literalmente a arrastar pessoas através da fronteira com Gaza, incluindo um sobrevivente do Holocausto numa cadeira de rodas, mulheres e crianças. Podem imaginar o impacto que isso está a ter em Israel e no resto do mundo”, disse o secretário de Estado.