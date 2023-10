Israel fala em 400 militantes do Hamas mortos, Londres reforça polícia nas ruas

Um oficial militar israelita disse este domingo que 400 militantes do Hamas foram mortos no sul de Israel e na Faixa de Gaza e que dezenas deles foram capturados, no âmbito dos combates com militantes do grupo palestiniano.

O contra-almirante Daniel Hagari falou aos jornalistas esta manhã, mais de 24 horas depois de o grupo militante palestiniano ter lançado um ataque sem precedentes contra Israel, matando centenas de pessoas e sequestrando outras, enquanto eram lançados milhares de foguetes a partir de Gaza.

Israel está a combater militantes no sul do país e a lançar ataques aéreos em Gaza que já destruíram vários edifícios. O Ministério da Saúde em Gaza acusa as forças israelitas de atacarem deliberadamente pessoal médico e hospitais, matando três profissionais de saúde, ferindo outros três e destruindo cinco ambulâncias.

Fontes palestinianas referiram que pelo menos cinco edifícios foram destruídos em Gaza pelos bombardeamentos israelitas e que os hospitais estão em estado de emergência.

De acordo com a última contagem do Ministério da Saúde palestiniano, 313 habitantes de Gaza morreram até agora na ofensiva, incluindo 20 crianças, enquanto outros 1.990 palestinianos ficaram feridos no enclave, que está sob controlo do Hamas desde 2007.



Do lado israelita, foram confirmadas até à manhã de hoje cerca de 300 pessoas mortas e 1.864 feridas, das quais 19 estão em estado crítico, 326 em estado grave e as restantes em estado moderado ou ligeiro, informou o Ministério da Saúde israelita.



A BBC adianta que dois turistas israelitas foram mortos em Alexandria, no Egito, a par do seu guia turístico de nacionalidade egípcia. A informação foi avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel. O suspeito das mortes é um agente da polícia entretanto detido. Este é o primeiro ataque contra israelitas no Egito em décadas, adianta o canal britânico.

Este domingo, Israel tem tido como alvos altos cargos da organização, incluindo a residência do chefe dos serviços secretos do Hamas na Faixa de Gaza.

"Os aviões de combate atacaram uma infraestrutura militar localizada na residência do chefe do departamento de inteligência da organização terrorista Hamas", informou o Exército israelita nas redes sociais, sem acrescentar mais informações.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram também ataques noturnos contra 10 infraestruturas operacionais, duas sucursais bancárias e um armazém de armas.