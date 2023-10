Israel. Encontrados 260 corpos no deserto onde decorria um festival

Pelo menos 260 corpos foram recuperados pelos serviços de emergência israelitas da área do deserto próxima da Faixa de Gaza onde centenas de jovens assistiam a um festival de música eletrónica quando ocorreu o ataque do Hamas.

Centenas de pais aguardavam desde sábado notícias dos seus filhos desaparecidos neste ataque que suscitou grande comoção em Israel, e hoje muitos deles deslocaram-se ao comissariado de polícia na cidade de Lod, perto do aeroporto Ben Gurion, onde foi instalado o centro de busca pelos desaparecidos.

O festival foi interrompido pela sirene de aviso de ataque com mísseis, e de imediato membros armados do grupo islamista palestiniano Hamas irromperam no local disparando em todas as direções,

O grupo islâmico palestiniano Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que baptizou como "Espadas de Ferro".