Israel. Avião das Forças Armadas que vai repatriar portugueses deve descolar pelas 23h00

O avião c130 das Forças Armadas que vai repatriar portugueses que se encontram em Israel deve partir ainda este domingo, às 23h00, sabe a Renascença.

Esta tarde, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indicava que o Governo tomou a decisão devido "às cada vez mais escassas opções que os voos comerciais oferecem".

"Trata-se de uma missão que está a ser operacionalizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Defesa Nacional", esclareceu a nota.

O Governo referiu, ainda, que "estão sinalizados cerca de 100 cidadãos nacionais, entre turistas e residentes o Gabinete de Emergência Consular apenas para assinalarem a sua presença no território, ou para solicitarem apoio na identificação de alternativas para a saída do país, as quais continuam a ser partilhadas".