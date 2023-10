Hamas terá feito "dezenas" de reféns em ataque a Israel

Um número “substancial” de civis e soldados israelitas foram feitos reféns pelos militantes palestinianos do Hamas, avança um porta-voz militar de Israel citado pelo jornal “Haaretz”.



A mesma fonte da Força de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) adianta que reféns foram levados para a Faixa de Gaza, controlada Hamas.

O porta-voz da IDF adianta que também há israelitas reféns nas localidades de Beeri and Ofakim, a cerca de duas dezenas de quilómetros de Gaza.

As forças armadas israelitas não avançam um número concreto de reféns, mas um porta-voz do Hamas diz à estação Al Jazeera que foram capturados “dezenas” de militares do exército hebraico.

Foram levados para “locais seguros” e o objetivo é utilizá-los como moeda de troca para a libertação de prisioneiros palestinianos em cadeias de Israel.