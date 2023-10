CSU e CDU vencem na Baviera e Hesse, extrema-direita com forte subida

Os conservadores da CSU e CDU venceram este domingo as eleições regionais na Baviera e Hesse, sem maioria absoluta, e o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) pode ser a segunda força política em ambos os estados, segundo projeções.

Segundo as projeções avançadas após o encerramento das urnas, às 18h00 locais (17h00 de Lisboa), os partidos do governo de coligação atualmente no poder em Berlim sofrem uma pesada derrota, sobretudo os socialistas do SPD, do chanceler alemão Olaf Scholz, mas também os Verdes e o Partido Democrático Liberal (FDP).

De acordo com projeções avançadas pela estação televisiva ZDF, na Baviera, onde governam desde 1957, os conservadores da União Social-Cristã (CSU) vencem com 36,5%, o que representará o seu pior resultado em mais de 70 anos (-0,7 pontos percentuais do que nas anteriores eleições de 2018), e o AfD pode alcançar os 16%, uma subida de 5,8 pontos face a 2018.

Ainda na Baviera, cuja capital é Munique, os Verdes podem recuar para os 15,5% (-2,1 face a 2018), o partido populista Eleitores Livres (FW, na sigla em alemão, para 'Freie Wähler'), com quem a CSU governou em coligação nos últimos cinco anos, sobe para os 14% (+2,4) e o SPD fica pelos 8,5%, enquanto o FDP fica fora do parlamento regional, ao quedar-se pelos 3% (o limiar para eleger deputados é 5%), de acordo com as projeções da ZDF.

Sempre de acordo com as projeções da ZDF, no Hesse, onde governa há 24 anos, coligada com os Verdes, a União Democrata-Cristã (CDU) alcança os 34,5% (mais 7,5% do que em 2018), o AfD sobe 3,9 pontos e chega aos 17%, tornando-se a segunda força no estado que alberga o centro financeiro do país, Frankfurt, à frente dos Verdes, com 15,5% (-4,3 pontos do que em 2018) e do SPD, com 15 (-4,8%), enquanto o FDP deve ficar no limite para entrar no parlamento (5%).

Em ambos os estados, que, no seu conjunto, representam mais de um quarto da produção económica alemã e praticamente um quarto da população, os conservadores da CDU-CSU voltarão a ter de governar em coligação, sendo previsível que optem pelos parceiros dos últimos cinco anos (FW na Baviera, Verdes no Hesse).