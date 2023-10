Liga Árabe marca reunião urgente. Futebolista português foge de Telavive

Até ao momento, não há indicações sobre a existência de vítimas, mas o antigo comandante vê o escalar da violência com “grande apreensão”.

“Depois do ataque do Hamas, esperava-se que puxassem o cerco também pelo norte de Israel”, explica o militar à Renascença .

Para o coronel Firme Gaspar, antigo comandante do contingente português em Shamá, no Líbano, a entrada na equação do grupo militante libanês apoiado pelo Irão “já era esperada”.

A escalada de violência no Médio Oriente avançou para o Líbano este domingo. O Hezbollah reivindica um ataque, esta manhã, contra posições israelitas e o Estado hebraico confirma que já respondeu com a sua artilharia .

O Hezbollah, poderosa milícia armada apoiada pelo Irão, entrou na guerra um dia depois dos ataques do Hamas e da contraofensiva israelita, disparando foguetes guiados e fogo de artilharia "em solidariedade" com o povo palestiniano. Em resposta, Israel lançou rajadas de artilharia no sul do Líbano.

O fogo transfronteiriço ocorre um dia após um ataque surpresa de militantes do Hamas terem atacado Israel com rockets e invadido cidades israelitas, provocando a morte de pelo menos 300 israelitas, para além de 1.600 feridos. Do lado palestiniano, já morreram 313 civis, a juntar a 1.990 pessoas feridas.

Liga Árabe agenda reunião urgente

O rei Mohamed VI de Marrocos, país que assume a presidência do Conselho da Liga Árabe, convocou, este domingo, uma reunião "urgente" desta organização para esta semana, na sequência do ataque lançado no sábado pelo grupo islâmico Hamas contra Israel.

O monarca convocou uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros árabes para "concertar e coordenar, após a deterioração da situação em Gaza e o desencadeamento de ações militares contra civis, e para encontrar meios de travar esta grave escalada", lê-se num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros marroquino.

A mesma fonte acrescenta que atualmente existem "discussões intensas" para a realização desta reunião esta semana na sede da Liga Árabe, no Cairo.

O Exército israelita declarou estado de guerra no sábado, após um poderoso ataque combinado do Hamas a partir de Gaza, com o lançamento de foguetes e a infiltração de milicianos palestinianos em território israelitas.

Pelo menos 300 pessoas morreram em Israel desde que o Hamas atacou de surpresa o Estado judeu com foguetes e ataques terrestres, que respondeu com uma forte ofensiva aérea que também deixou mais de 300 mortos na Faixa de Gaza, segundo relatórios médicos divulgados este domingo.



Kiko Bondoso abandona Telavive

Kiko Bondoso, futebolista português do Maccabi Telavive, escapou entretanto de Israel, na sequência dos confrontos em curso desde a madrugada de sábado.

Todos os estrangeiros do clube, incluindo a equipa técnica, liderada pelo irlandês Robbie Keane, deixaram Israel, em fuga da guerra.

De acordo com informações recolhidas pela Renascença, Kiko Bondoso, que se transferiu esta época do Vizela para o Maccabi Telavive, viajou para a Grécia e aguarda ligação para Portugal. Ainda hoje deverá aterrar em território nacional.

O Maccabi Telavive é o líder da liga israelita, que foi entretanto suspensa devido à onda de violência.