Putin chega a acordo com Mirziyev para fornecer gás ao Uzbequistão

O Presidente russo, Vladimir Putin, e o Presidente uzbeque, Shavkat Mirziyev, concordaram na sexta-feira em iniciar o fornecimento de gás russo à república da Ásia Central a partir de sábado.

"Esta é a primeira vez na história. A Rússia nunca tinha bombeado gás russo para a Ásia Central", declarou Putin no final das conversações bilaterais no Kremlin.

Os líderes russo, uzbeque e cazaque, Kasim-Yomart Tokayev, participarão numa cerimónia de inauguração do projeto no sábado.

"O gás russo chegará ao Uzbequistão através do Cazaquistão. Uma parte do combustível ficará no Cazaquistão", disse.

Na quinta-feira, Putin explicou que as autoridades uzbeques tinham recorrido a Moscovo depois de terem registado temperaturas anómalas inferiores a 20 graus negativos no inverno passado.

A empresa russa de gás Gazprom assinou um contrato com Tashkent para o fornecimento de 9 milhões de metros cúbicos por dia ou 2,8 mil milhões de metros cúbicos por ano.

Além disso, assinou também um acordo com a QazagGaz do Cazaquistão para assegurar o trânsito do gás russo.

Não se sabe se estes acordos darão um impulso à criação de uma união tripartida do gás, uma proposta que Moscovo apresentou aos dois países da Ásia Central no final do ano passado.