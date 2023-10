Proibição de venda de tabaco no Reino Unido "é moralista e ineficaz"

O primeiro-ministro britânico prepara-se para levar ao parlamento uma medida polémica sobre o consumo do tabaco. Rishi Sunak quer proibir a venda de cigarros a quem nasceu depois de 1 de janeiro de 2009. A Renascença ouviu um constitucionalista e um especialista em saúde pública.

A nova legislação implica que os cidadãos britânicos que hoje têm 14 anos não vão poder comprar tabaco legalmente. No próximo ano, a venda de tabaco passa a ser ilegal aos jovens que tiverem 15 anos. O critério de proibição não será o da idade, mas o da data de nascimento.

Esta é uma proposta vista com muitas reservas em Portugal, do ponto de vista da saúde pública e também do ponto de vista constitucional.

Para o constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia, a lei que pode ser implementada no Reino Unido vai contra o princípio da igualdade.

“Põe em causa a igualdade de tratamento entre cidadãos. É tirar às novas gerações os direitos que todos devem ter porque pelo facto de terem nascido a partir de certa altura já não podem ter acesso ao tabaco como outros tiveram. Além do mais é estar a construir uma democracia totalitária”, declara à Renascença.