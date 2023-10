Israel. Netanyahu informa Biden que ataque terá resposta "poderosa e prolongada"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, informou este sábado o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que o ataque do Hamas ao território israelita será respondido com medidas "prolongadas e poderosas", noticiou a Europa Press.

A agência EFE refere por seu lado que o presidente Joe Biden telefonou ao Benjamin Netanyahu para sublinhar que os Estados Unidos estão "com Israel" e "apoiam totalmente o seu direito" à "auto-defesa", na sequência de um ataque surpresa por terra, mar e ar a partir de Gaza pelo grupo islâmico Hamas.

O primeiro-ministro israelita agradeceu a Biden pelo seu "apoio incondicional", reiterando ao presidente norte-americano que é necessária uma campanha poderosa e prolongada, da qual Israel sairá vencedor".

Netanyahu também falou com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, que expressaram o seu "total apoio ao direito de Israel a defender-se", adiantou o gabinete do primeiro-ministro israelita em comunicado.