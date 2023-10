Israel em "estado de guerra" após Hamas disparar "mais de 5 mil foguetes" de Gaza

O Exército de Israel disse este sábado estar em "estado de prontidão para a guerra", após o Hamas ter disparado mais de cinco mil foguetes da Faixa de Gaza em direção ao território israelita durante a madrugada, antes de lançar uma operação no terreno.

"Alguns terroristas infiltraram-se no território israelita vindos da Faixa de Gaza", adiantou o Exército em comunicado, pedindo a quem vive perto do enclave palestiniano que não saia de casa. "As Forças de Defesa de Israel vão defender os civis israelitas e a organização terrorista Hamas pagará um preço alto pelas suas ações."

Os disparos, a partir de vários locais da Faixa de Gaza, começaram antes das 06h30 locais (04h30 em Lisboa) e continuaram durante quase meia hora, antes de ter sido noticiada a presença de homens armados em cidades israelitas como Sderot.

O líder do Hamas já confirmou o início de uma operação batizada "Tempestade Al-Aqsa". Imagens a circular nas redes sociais mostram confrontos nas ruas de Sderot, no sul do território israelita.

O Governo de Benjamin Netanyahu vai reunir-se de emergência pelas 11h (hora de Lisboa), adianta a BBC. O Ministério da Defesa, sob a tutela de Yoav Gallant, já autorizou a convocatória de militares na reserva.

Na rede social X (antigo Twitter), o chefe da diplomacia da União Europeia (UE) disse que as autoridades comunitárias estão a seguir "com angústia" a situação no Médio Oriente.