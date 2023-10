Hamas dispara mais 150 rockets contra Telavive

O Hamas afirma que disparou mais 150 rockets contra Telavive, durante a tarde deste sábado.

A brigada armada do grupo diz que este novo ataque é uma resposta "ao bombardeamento da torre residencial no centro de Gaza", cita a CNN.

A informação está a ser veiculada pelo grupo no Telegram, que alega ter capturado "dúzias" de israelitas, durante o ataque surpresa deste fim de semana.

"Estão em lugares seguros e da resistência", refere o Hamas.

Um porta-voz militar confirmou "pelo menos duas situações com reféns e que se mantêm" em duas localidades perto da fronteira e "que incluem múltiplos reféns".

Previamente fontes da estação televisiva árabe Al Jazeera precisaram que as forças israelitas tinham cercado duas casas no colonato de Ofakim e no "kibutz" de Beeri, onde milícias do Hamas também manteriam cerca de 50 reféns. O diário israelita Haaretz confirmou esta informação e indicou que tinham começado negociações para a libertação destes reféns.

Por seu lado, Israel já confirmou o ataque e que os rockets atingiram várias localizações do país, incluindo Telavive.

Israel declarou o estado de guerra após as milícias palestinianas de Gaza, lideradas pelo movimento islâmico Hamas, terem lançado uma operação surpresa sem precedentes, com o lançamento de mais de mil foguetes e infiltrações em território israelita.

A ofensiva fez até agora pelo menos 70 mortos e mais de 700 feridos em Israel, na sequência de uma série de ataques executados por terra, mar e ar a partir de Gaza, segundo indicou fonte médica israelita.

Entretanto, pelo menos 198 palestinianos morreram e mais de 1.600 ficaram feridos nos bombardeamentos israelitas no enclave palestiniano, segundo o Ministério da Saúde palestiniano.