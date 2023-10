"Esperar para ver". Baviera vai às urnas sob forte campanha anti-migrantes

No mesmo dia, quarta-feira, a ministra do Interior, Nancy Faeser, pediu aos 16 estados da república federal que forneçam aos migrantes benefícios materiais em vez de dinheiro, na tentativa de dissuadir os que possam planear procurar asilo na Alemanha.

Oito anos depois, contudo, os ânimos azedaram, com partidos de todo o espectro político a competirem na apresentação de propostas para travar a migração irregular, desde acabar com os apoios a quem chega até à imposição de um limite ao número de pessoas que recebem asilo no país.

No pico da crise de migrantes na Europa em 2015, a Alemanha foi aplaudida pela sua política de portas abertas, com imagens a correr o mundo de cidadãos a acolherem com flores e doações requerentes de asilo fugidos da guerra e devastação no Médio Oriente.

O número de requerentes de asilo que têm chegado à UE a 27 aumentou 38% desde 2019 para quase um milhão de pessoas no ano passado, perto dos recordes de 2015 e 2016, mostram dados da Agência de Asilo da UE.

Um quarto dos pedidos de asilo recebidos até agora foi feito na Alemanha, um dos países com a mais elevada taxa de pedidos per capita. Desde o início do ano, o número de pedidos de asilo no país subiu em cerca de 80%.

Os especialistas dizem que a gota de água no país de 84 milhões de habitantes deu-se na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, na sequência da qual o Governo alemão criou um mecanismo para garantir asilo automático a cerca de um milhão de refugiados ucranianos, num momento em que a economia alemã também está em crise face aos impactos da guerra no setor da energia e outros.

Cerca de 86% dos alemães dizem-se preocupados com a questão, contra 67% no ano passado, indica um inquérito de opinião da Civey, numa altura em que as autoridades começam a debater-se com dificuldades para garantir habitação e apoios para todos.

"Há muitas crises a aproximarem-se e isso leva sempre automaticamente as pessoas a tornarem-se mais céticas quanto à migração", diz Hannes Schammann, especialista da Universidade de Hildesheim.

Debate-farsa antes das eleições?

Até há pouco tempo, os partidos que se alimentavam das preocupações quanto aos migrantes e refugiados eram os conservadores, que surgem em primeiro lugar nas sondagens, e a AfD (Alternativa para a Alemanha, extrema-direita), que seguem logo atrás em segundo.

Mas nos últimos meses, a União Democrata-Cristão (centro-direita), anteriormente liderada por Merkel, endureceu o seu tom e postura populista quanto aos requerentes de asilo sob a liderança de Friedrich Merz, indicam os analistas.

"Eles [migrantes] vão ao médico arranjar os dentes enquanto os cidadãos alemães ao lado não conseguem marcar consultas", disse Merz numa entrevista televisiva na semana passada - angariando críticas e acusações, até por um atual ministro, de que está a alimentar o ódio a migrantes, que Merz rejeita.

Com as eleições ao virar da esquina, também o Governo Scholz está a abordar concretamente o assunto, adotando uma postura mais dura.

"Com o aproximar das eleições há aqui uma consideração política, porque os partidos de direita podem usar estes movimentos irregulares [de migrantes] para sua vantagem, conquistando visibilidade e votos", diz Alberto-Horst Neidhardt, do think-tank Centro de Políticas Europeias. "Esta é uma preocupação por toda a Europa, não apenas na Alemanha."

Os analistas ressaltam, contudo, que as propostas para lidar com a crise de migrantes não são exequíveis nem eficazes. Hans Vorlaender, que integra a direção do Conselho de Integração e Migrações, dá como exemplo a reposição dos controlos de fronteiras anunciada há uma semana.