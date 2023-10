"É como um rocket a cair no centro de Lisboa". Português relata ataques em Tel Aviv

David Nora, que vive em Tel Aviv, diz que os ataques deste sábado a Israel são "o pior que já vi", desde que se mudou para o país, há cerca de sete anos.

O português que trabalha na cidade e é responsável pelas páginas de Turismo de Tel Aviv conta, à Renascença, que começaram a soar sirenes e que se deslocou para o abrido do apartamento em que vive.

"Geralmente, quando é a interceção de um rocket, ouve-se um som. Quando o rocket cai, é outro som. Dava para perceber que os rockets estavam a atingir", refere.

"É como se um rocket caísse no centro de Lisboa", exemplifica.

O português acredita que os números de mortos e feridos são mais elevados dos que estão a ser veiculados oficialmente.

David Nora considera que "a situação militar não está segura" e que os rockets são uma manobra de diversão para "uma incursão terrestre".

"A surpresa é enorme. As pessoas estão completamente chocadas. Estão a comparar isto ao 11 de setembro", indica.

"As pessoas estão com medo de uma intervenção do Hezbollah. Seria uma questão existencial. Estaríamos a falar de um grupo que não tem rockets, tem mesmo mísseis", relata, ainda.

A conversa com David Nora e a Renascença foi interrompida devido a novas sirenes, que resultaram de um novo conjunto de rockets que foram enviados contra Tel Aviv.

O português voltou a retomar o contacto e admite que "não sabe" se vai continuar a viver em Israel ou não, apontando para a degradação da política interna de Israel e um possível conflito também com o Irão.

Israel declarou o estado de guerra após as milícias palestinianas de Gaza, lideradas pelo movimento islâmico Hamas, terem lançado uma operação surpresa sem precedentes, com o lançamento de mais de mil foguetes e infiltrações em território israelita.



Pelo menos 232 palestianos e 200 israelitas morreram devido aos combates deste sábado.