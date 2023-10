Jovens do Reino Unido vão ser proibidos de comprar tabaco

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou que vai ser criada uma lei que proíbe a venda de cigarros a quem nasceu depois de 1 de janeiro de 2009.

A nova legislação implica que os cidadãos britânicos que hoje têm 14 anos não vão poder comprar tabaco legalmente. Para o ano, a venda de tabaco passar a ser ilegal aos jovens que tiverem 15 anos. O critério de proibição não será o da idade, mas o da data de nascimento.

Num vídeo partilhado na sua conta oficial de Instagram, Sunak diz que pretende “quebrar o ciclo e parar do início” o hábito de fumar, explicando que muitos fumadores não conseguem parar depois de experimentar por o tabaco ser “tão viciante”.

O governante afirma que fumar é a maior causa de morte que “podia ser prevenida” no Reino Unido.

O custo de fumar no Reino Unido

De acordo com o primeiro-ministro britânico, fumar põe o serviço nacional de saúde do país “sob pressão”.

No comunicado lançado no site oficial do governo, lê-se que uma em cada quatro mortes por cancro são causadas pelo tabaco, tal como 64 000 mortes por ano. Além disso, uma entrada no hospital por minuto é por causa do tabaco, e até 75.000 consultas por mês são por doenças relacionadas com fumar.

O comunicado avança também que fumar custa à economia do país 17 mil milhões de libras anuais, valor que contabiliza perdas de rendimentos relacionados com o fumo, mortes precoces, desemprego e custos para o sistema de saúde.

Rishi Sunak afirma que esta mudança na lei vem assegurar a saúde de gerações futuras. “Fumar mata, é tão simples quanto isto, e se não fizermos nada, metade de um milhão de pessoas vão falecer [devido ao tabaco] até 2030”.

“Nenhum de nós, mesmo quem fuma, quer que os seus filhos se tornem fumadores”, acrescenta o governante.