​Guerra na Ucrânia. Ataque russo mata menino de 10 anos em Kharkiv

Um ataque russo contra a cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, matou esta sexta-feira de manhã um menino de 10 anos, informaram as autoridades locais.



"Um menino de 10 anos foi encontrado sob os escombros. Infelizmente, a criança morreu", escreveu o chefe da administração militar da região de Kharkiv, Oleg Siniegubov, na plataforma de mensagens Telegram.

O ataque fez ainda 16 feridos, sendo que os serviços de emergência continuam no local a prestar assistência, ainda de acordo com as autoridades.

Entretanto, a Ucrânia afirmou hoje ter abatido 25 dos 33 'drones' de ataque lançados pela Rússia, que tem efetuado bombardeamentos noturnos diários contra o país vizinho.

As defesas antiaéreas destruíram "25 ['drones'] 'Shahed' 131/136, nas regiões de Odessa, Mykolaiv, Kharkiv, Dnipro, Tcherkassy e Jytomyr", indicou a Força Aérea ucraniana no Telegram.