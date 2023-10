Eslováquia interrompe ajuda à Ucrânia após eleições legislativas

A Presidente da Eslováquia recusou um plano do Governo ainda em funções para enviar mais ajuda militar para a Ucrânia. As eleições legislativas, que decorreram no passado sábado, foram ganhas por Robert Fico, populista de esquerda que prometeu parar o envio de ajuda ao país.

Esta quinta-feira, o gabinete da Presidência disse, de acordo com a Associated Press, que o Governo ainda em funções não tem a autoridade para tomar a decisão de enviar ajuda adicional à Ucrânia. Além disso, argumenta o gabinete de Zuzana Čaputová, os partidos que estão em negociações para formar o novo executivo são contra esse apoio.

O atual Governo tem poderes limitados depois de perder uma votação de uma moção de confiança no Parlamento a 15 de junho, cerca de um mês após tomar posse.

Já esta sexta-feira, um porta-voz do Governo confirmou ao Politico que a Eslováquia não vai enviar mais ajuda ao país invadido pela Rússia a 24 de fevereiro de 2022, apesar do ministro da Defesa o estar a ponderar.