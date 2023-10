Caça russo intercetou avião espião norte-americano no mar da Noruega

Um caça russo MiG-31 intercetou hoje um avião espião P-8A Poseidon dos Estados Unidos perto da fronteira russa sobre o mar da Noruega, informou o Ministério da Defesa russo.

A interceção tinha como objetivo identificar o avião, que se revelou ser americano, e impedir que violasse a fronteira russa, refere um comunicado militar.

A Frota do Norte ordenou a descolagem de um dos seus caças e a sua aproximação obrigou o Poseidon a "dar meia volta".

"Não houve qualquer violação da fronteira da Federação Russa", refere a nota, sublinhando que o voo do caça foi efetuado em estrita conformidade com as regras internacionais sobre a utilização do espaço aéreo em águas neutras.

Outro MiG-31 já tinha intercetado um Poseidon americano em 18 de setembro, quando este se aproximava do território russo no Mar de Barents.