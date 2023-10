Zelensky aceita convite para visitar Portugal

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que aceitou o convite de Marcelo para visitar Portugal. A informação foi anunciada esta quinta-feira pela Presidência da República.

De acordo com a nota publicada na página na Presidência, "as respetivas equipas estão a trabalhar na data para concretizar tal visita". Os 13 chefes de Estado do Grupo de Arraiolos reúnem-se esta quinta e sexta-feira no Palácio do Freixo, no Porto. A guerra na Ucrânia é um dos temas da agenda dos chefes de Estado sem funções executivas.

Zelensky está em Espanha, na Cimeira da Comunidade Política Europeia, onde também marcará presença António Costa.

Segundo a Presidência da República, as autoridades ucranianas comunicaram que esta deslocação a Granada foi decidida "no último momento e que a visita será muito curta".

Marcelo Rebelo de Sousa convidou Volodymyr Zelensky a visitar Portugal durante a visita de dois dias que fez à Ucrânia, no final de agosto. Na altura, o Presidente da Ucrânia confirmou a intenção de honrar o convite "quando for possível".

[atualizada às 13h33]