Zelensky aceita convite para visitar Portugal

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que aceitou o convite de Marcelo para visitar Portugal. A informação foi anunciada esta quinta-feira pela Presidência da República.

De acordo com a nota publicada na página na Presidência, "as respetivas equipas estão a trabalhar na data para concretizar tal visita". Os 13 chefes de Estado do Grupo de Arraiolos reúnem-se esta quinta e sexta-feira no Palácio do Freixo, no Porto. A guerra na Ucrânia é um dos temas da agenda dos chefes de Estado sem funções executivas.

Zelensky está em Espanha, na cimeira da Comunidade Política Europeia, onde também marcará presença António Costa. Esta Comunidade foi criada em 2022 e reúne 44 países - toda a União Europeia, a Suíça, o Reino Unido, os países Balcãs (incluindo o Kosovo), a Noruega, a Islândia, o Azerbaijão, a Arménia, a Geórgia, San Marino, Andorra, o Liechtenstein, a Turquia e a Ucrânia.

Segundo a Presidência da República, as autoridades ucranianas comunicaram que esta deslocação a Granada foi decidida "no último momento e que a visita será muito curta".

Marcelo Rebelo de Sousa convidou Volodymyr Zelensky a visitar Portugal durante a visita de dois dias que fez à Ucrânia, no final de agosto. Na altura, o Presidente da Ucrânia confirmou a intenção de honrar o convite "quando for possível".

[atualizada às 13h33]