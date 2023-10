Quase 50 líderes europeus reúnem-se esta quinta-feira em Espanha

Perto de 50 líderes de países da Europa reúnem-se, esta quinta-feira, em Granada, Espanha, para debater o futuro do continente em mais uma cimeira da Comunidade Política Europeia, um fórum criado em 2022, após a invasão russa da Ucrânia.

O encontro é organizado pela presidência espanhola do Conselho da União Europeia (UE), que decorre durante o segundo semestre deste ano, e ocorre na véspera de uma reunião informal, também em Granada, do Conselho Europeu, onde têm assento os líderes dos 27 países do bloco comunitário.

A cimeira da Comunidade Política Europeia (CPE) terá três eixos de debate: a digitalização, em especial os desafios e benefícios da Inteligência Artificial; a energia e o ambiente; e o multilateralismo.

Uma das incógnitas de hoje é se o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estará em Granada.

A Ucrânia é um dos países da CPE e, como outros Estados desta comunidade, é um candidato formal a entrar na UE.

O alargamento da União Europeia é, precisamente, um dos temas em cima da mesa nas cimeiras desta semana de Granada, segundo fontes da presidência espanhola e europeias.

Ao contrário do que era esperado até há poucos dias, não haverá um encontro esta quinta-feira entre os líderes da Arménia e do Azerbaijão, com o enclave separatista do Nagorno-Karabakh como tema central, porque o Presidente azeri, Ilham Aliyev, cancelou a ida a Granada.

Este será o terceiro encontro da Comunidade Política Europeia, um fórum intergovernamental para debater questões políticas e estratégicas relacionadas com o futuro da Europa criado na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, e de uma ideia lançada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.