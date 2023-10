MNE esclarece que afinal não há portugueses feridos no acidente de autocarro em Veneza

O Ministério dos Negócios Estrangeiros esclareceu esta quinta-feira que não há registo de feridos de nacionalidade portuguesa no acidente de autocarro de terça-feira à noite na região de Veneza e que causou 21 mortos, dois dos quais portugueses.

Na quarta-feira à noite, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) tinha avançado que dois portugueses morreram e um ficou ferido no acidente de autocarro na região de Veneza, no nordeste de Itália.

Numa informação enviada esta quinta-feira à Lusa, o MNE indica que as autoridades italianas acabam de confirmar oficialmente a morte de dois cidadãos portugueses, na sequência do acidente de autocarro ocorrido em Veneza, e não registam feridos de nacionalidade portuguesa.

O MNE refere que acompanha a situação, através da Embaixada de Portugal em Roma, estando já em contacto com os familiares do casal falecido.