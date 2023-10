Japão começa segunda descarga de água tratada de Fukushima

O Japão começou a libertar, esta quinta-feira, um segundo lote de água radioativa tratada da usina nuclear número um de Fukushima, segundo avança o The Japan Times.

“Gostaríamos de continuar a abordar isto com a máxima cautela”, disse Kenichi Takahara, porta-voz da Tepco, na sexta-feira. “É crucial manter uma forte determinação para prosseguir com segurança, ao mesmo tempo que fazemos todos os esforços para evitar causar insatisfação”.



A Tepco declara que concluiu as inspeções após o lançamento inicial, que foi concluído a 11 de setembro, afirmando que não encontrou motivos para alterar os procedimentos. Na primeira ronda, a empresa informou que um total de 7.788 toneladas de água tratada, armazenadas em 10 tanques, foram diluídas com segurança e descartadas "sem problemas".

Nesta segunda ronda, aproximadamente a mesma quantidade de água deverá ser libertada ao longo de 17 dias. A Tepco informou que a água tratada, armazenada em mais de 1.000 tanques, foi submetida a filtração para remover todos os elementos radioativos, exceto o trítio, que está em níveis seguros – uma afirmação apoiada pela Agência de Energia Atómica das Nações Unidas.

É esperado que a libertação da água no Oceano Pacífico leve três décadas para ser concluída. A descarga marca um passo importante no processo de desmantelamento da central, que sofreu um colapso triplo após o tsunami de março de 2011.

Após o anúncio do primeiro lançamento, a China proibiu todas as importações de frutos do mar do Japão, devido a preocupações com a segurança. A China tem sido o principal mercado para produtos agrícolas e marinhos japoneses. No ano passado, o Japão exportou 87,1 mil milhões de ienes () em produtos marinhos para a China.

Na sequência da libertação inicial de água, o Japão recebeu reações imediatas. Milhares de chamadas telefónicas de assédio provenientes de números de telefone chineses bombardearam empresas, escolas e instalações governamentais em todo o Japão – só o Governo Metropolitano de Tóquio recebeu 34.300 chamadas deste género no final de agosto.

Na quarta-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, criticou o Japão, alegando falta de transparência e falha em fornecer acesso total às informações sobre o lançamento de água.

Após a libertação inicial de água, os níveis de trítio na água do mar e nos peixes perto da central nuclear foram medidos, mas nenhuma quantidade detetável foi encontrada.

A Agência das Pescas tem emitido atualizações quase diárias desde o início da libertação de água, com o objetivo de contrariar quaisquer rumores sobre o seu impacto ambiental, tanto no país como no estrangeiro.