Ataque da Rússia na região de Kharkiv faz pelo menos 51 mortos

Um ataque da Rússia na região da Kharkiv provocou, esta quinta-feira, a morte de 51 pessoas. O míssil atingiu um café, num dos ataques mais mortíferos dos últimos meses.

Numa mensagem no Telegram, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que inicialmente o ataque na vila de Hroza, no distrito de Kupiansk, tinha feito 47 mortos. No entanto o número foi atualizado pelo Ministério do Interior ucraniano para 51 mortos, depois de uma das pessoas não ter resistido aos ferimentos.

O número ainda pode subir, já que as equipas de emergência continuam as operações de busca nos destroços.

Entre as vítimas mortais está um rapaz de seis anos. Uma "jovem rapariga" é uma das seis pessoas feridas.

De acordo com a BBC, o míssil atingiu um café onde estavam 300 pessoas, disse o ministro da Administração Interna da Ucrânia, Ihor Klymenko.

Originalmente, o alvo do ataque foi descrito como uma mercearia. As pessoas no local estavam num velório de um habitante de Hroza.