Ataque da Rússia na região de Kharkiv faz pelo menos 49 mortos

Numa mensagem no Telegram , o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que o ataque na vila de Hroza, no distrito de Kupiansk, tinha feito 47 mortos. O número foi atualizado na rede social X (antigo Twitter) por um porta-voz do Presidente.

A Associated Press atualizou o número de mortos para 49 pessoas. O número ainda pode subir, já que as equipas de emergência continuam as operações de busca nos destroços.

Entre as vítimas mortais está um rapaz de seis anos. Uma "jovem rapariga" é uma das seis pessoas feridas.

Zelensky denunciou o ataque como um "crime russo notoriamente brutal" e "um ato de terrorismo completamente deliberado". O Presidente ucraniano, que está em Granada para a cimeira da Comunidade Política Europeia, pediu ainda a ajuda dos aliados ocidentais para fortalecer as defesas aéreas do país.

Segundo o The Guardian, a Força Aérea da Ucrânia anunciou que intercetou de 24 em 29 drones, fabricados pelo Irão e lançados pela Rússia nas regiões de Odessa, Mykolaiv e Kirovohrad, no sul do país.

[atualizada às 14h45]