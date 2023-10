Ataque da Rússia na região de Kharkiv faz pelo menos 49 mortos

Um ataque da Rússia na região da Kharkiv provocou, esta quinta-feira, a morte de 49 pessoas. De acordo com a Associated Press, o míssil terá atingido uma loja e um café. O ataque é um dos mais mortíferos dos últimos meses.

Numa mensagem no Telegram, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que o ataque na vila de Hroza, no distrito de Kupiansk, tinha feito 47 mortos. O número foi atualizado na rede social X (antigo Twitter) por um porta-voz do Presidente.