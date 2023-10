União Europeia acorda criar regras para lidar com chegada exponencial de migrantes

As negociações vão agora avançar para clarificar pormenores, em debate no Parlamento Europeu.

As novas regras vão permitir uma aceleração do processo de acolhimento. A UE quer também facilitar a deslocação destes migrantes entre países do espaço europeu.

Travessias irregulares aumentam 18%

Um total de 232.350 pessoas atravessaram irregularmente as fronteiras da União Europeia entre janeiro e agosto, mais 18% do que no período homólogo, e o Mediterrâneo mantém-se a principal rota, revelou a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex).

De acordo com um boletim da Frontex divulgado esta quarta-feira, o Mediterrâneo Central continua a ser a principal rota migratória e aumentou 96% em comparação com os primeiros oito meses do ano passado (11.625 tentativas de atravessar irregularmente as fronteiras de países da UE).

Já a região do Mediterrâneo Ocidental registou um aumento de 14% em comparação com 2022 (9.447). Apesar do maior número de tentativas de entrada irregular, com 70.548, houve uma redução de 19% nas travessias pela região dos Balcãs Ocidentais.