UE e Mercosul reúnem-se para acordo comercial entre dois blocos

Representantes da União Europeia (UE) e do Mercosul vão reunir-se, terça-feira e quarta-feira, em Brasília, para prosseguirem com as negociações do acordo comercial entre os dois blocos.

UE e Mercosul têm mantido um contacto regular, no sentido de conseguirem concluir as negociações sobre o anexo ao acordo, relativo a compromissos ambientais.

O Presidente do Paraguai, Santiago Peña, já avisou que se o acordo UE-Mercosul não estiver concluído até dia 6 de dezembro, o bloco sul-americano abandona o projeto e iniciará negociações com países asiáticos.

Em junho, o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que assume a presidência rotativa do Mercosul, tinha já adiantado o final do ano como o prazo para a negociação do acordo.